Собака умирала в муках, помочь было нельзя из-за комчаса: В неподконтрольной Макеевке травят животных (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в квартале Железнодорожном ведется борьба с бродячими собаками – способы для этого выбираются негуманные: животных травят. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

За неделю местные жители заметили порядка 20-ти отравленных собак на улицах, некоторые четвероногие умирали прямо на глазах.

Жители квартала разделились на два лагеря: одни требуют решить проблему с бродячими животными гуманно, другие же на улицах раскладывают отравленные приманки: лакомства для собак, внутри которых – яд.

По словам жительницы Макеевки Елены, возле гаражей было разложено больше килограмма сосисок, начиненных отравленным зерном.

Поддаются на такой обман и домашние питомцы. Макеевчанка Неля рассказала, что во время вечерней прогулки ее собака что-то схватила в траве и съела. Отрава подействовала быстро, через пару часов животное умирало в муках. По словам женщины, помочь своему любимцу она не могла – из-за комендантского часа.

Живодеры убивали также и кошек.

Зоозащитники утверждают, что все попытки поговорить с «догхантерами» и объяснить, что это жестоко, оборачивались скандалами и угрозами.

Жители квартала живут в постоянных спорах. Одни заступаются за животных, подкармливают их. А другие настроены категорически против, утверждая, что собаки нападают на людей.

Есть и те, кто от слов переходит к действиям. От рук людей пострадал щенок, которого окровавленным нашли в подвале многоэтажки: теперь собака с перебитым позвоночником может ходить только на передних лапах. Животное удалось спасти и даже найти ему приют. Свою хозяйку собака очень любит.

Также в сюжете говорится об агрессивных стаях – в этом случае макеевчанам советуют обращаться в специальные службы по отлову животных. Такие коммунальные предприятия отлавливают собак, не причиняя им страданий, без медикаментов и прочего, а потом передают в специальный питомник.

Как утверждают представители одной из таких служб, в квартале Железнодорожном агрессивных четвероногих нет.

«Многие привыкли, что жестокое обращение с животными в республике остается безнаказанным», – говорится в сюжете.

Далее приводится единичный пример с горловским псом, которого избили, а совершившего это мужчину задержали «полицейские». «Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – уверяют в «республике».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: