Сводка из зоны ООС за 18 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из стрелкового оружия;

вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Песок – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

в районе Новолуганского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения армии Украины за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 131 единица. Под огнем оказались село Спартак к северу от Донецка; поселок на севере Горловки; села Безыменное, Украинское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» утверждают, что «огнем в Горловке повреждены 2 дома по ул. Мушкетовская».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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