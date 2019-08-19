Гримчак арестован незаконно, – адвокат

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Об этом заявила адвокат арестованного Татьяна Матяш.

«На сегодняшний день вступило в силу и действует только одно решение [суда] о том, что избрали меру пресечения Гримчаку Юрию Михайловичу – не тому лицу, которому я оказываю правовую помощь. В СИЗО содержится Гримчак Юрий Николаевич. Решение об исправлении ошибки не вступило в силу. Оно вступит в силу только после того, как мы его оспорим, поскольку мы считаем, что это не решение об исправлении ошибки, а фактически новое решение», – сказала она.

«Ходатайство было именно относительно Юрия Михайловича, а не Юрия Николаевича, и прокуратура – сторона обвинения не исправила эту ошибку, не подала новое ходатайство, ничего не сделала. Фактически таким образом принято совсем другое решение, которое не имели права выносить в порядке исправления ошибок. Они избрали меру пресечения совсем другому человеку», – сообщила Матяш.

По ее словам, также обвинение ее подзащитного «безосновательное». «Я не знаю, каким образом судья установила, что они основательно подозреваются. В подозрении не указана сумма нанесенного ущерба, поэтому неизвестно – может это ч.1 ст. 190 [Уголовного кодекса Украины], а может статьи вообще нет, поскольку нет потерпевшего и нет ущерба. Часть 4 [ст. 190 УК] – это ущерб в особо крупном, но если нет ущерба, какая может быть часть ст. 190? Каким образом избиралась мера пресечения и с чего исходили, назначая сумму залога, вообще непонятно», – отметила адвокат.

«Подозрение вообще некорректное и неправильное, и не может быть признано судом, как достаточное основание, чтобы подозревать лицо», – резюмировала юрист.

Она также добавила, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 млн грн. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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