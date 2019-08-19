В Северодонецке на одной из улиц провалился асфальт (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) у самой проезжей части на одной из улиц провалился асфальт. Из-за этого образовалась пропасть глубиной в три метра. Причиной обрушения дорожного покрытия коммунальщики называют выход из строя одного из коллекторов.

Территорию вокруг ямы ремонтники оградили лентой, но быстро восстановить дорожное покрытие не обещают из-за сложностей с доступом к аварийному участку.

«Сложность в том, что стесненная обстановка. Ларек построен в непосредственной близости к коллектору, поэтому нам приходится все практически вручную делать, чтобы не увеличивать размеры ямы», – сообщил начальник канализационных и насосных станций и сетей г. Северодонецка Андрей Лымарь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»