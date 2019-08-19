Дело Гримчака: Помощнику задержанного избрали меру пресечения

Помощнику задержанного по подозрению в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрия Гримчака Игорю Овдиенко избрали меру пресечения.

Согласно решению суда, Игорь Овдиенко арестован до 13 октября с возможностью выйти под залог в размере 4 млн грн. Суд обратил внимание на такие аргументы прокуратуры, как возможность Игоря Овдиенко скрываться на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и оказывать влияние на свидетелей уголовного производства, а также на заявления адвоката Татьяны Матяш, что в отношении задержанного применялись пытки в виде несвоевременного оказания медицинской помощи.

По словам Игоря Овдиенко, Юрий Гримчак не имеет никакого отношения к застройке в Киеве, а этот проект – его личный. «Это серьезная работа. Меня в этой работе сейчас обвиняют, а я горжусь», – сказал он.

Прокурор Владимир Приходько считает, что таким образом задержанный пытается «выгородить» Юрия Гримчака. «Он хочет, чтобы избежал ответственности Юрий Гримчак. Мы это понимаем, потому что между ними дружба, очень много лет они вместе, и положение Гримчака влияет на Овдиенко так, что он готов на все», – заявил прокурор.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 млн грн. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. Его коллега – Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: