«Напоминает Детскую железную дорогу»: В Донецке пустили электрички с вокзала (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 19 августа, начали курсировать пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», открыл движение в 7:50 состав сообщением до Еленовки, где расположен один из основных КПП на линии разграничения между «ДНР» и подконтрольной украинским властям территорией. По дороге до конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях «Рутченково», «Мандрыкино» и «Доля». Продолжительность поездки – почти 1,5 часа.

Еще один рейс отправится из Донецка в 17:40.

Также сообщается, что из Еленовки в Донецк можно добраться утренней электричкой, которая отправляется в 9:47, или вечерней – в 19:37.

В комментариях в соцсетях люди раскритиковали «прогресс», отмечая, что ранее железнодорожный вокзал в Донецке был серьезным узлом, и с него ежедневно отправлялись десятки поездов:

Алина: «А раньше-то ведь куда угодно можно было добраться, и десятки поездов ежедневно отправлялись с вокзала… Так грустно»;

Андрей: «Наконец-то, давно надо было съездить в Мандрыкино на поезде, настал тот час, ух, теперь заживу»;

Виктор: «Толпа хлынет»;

Анна: «Эх, было время, из Донецка можно было ехать куда угодно, хоть в Москву, хоть в Киев. Кстати, почему нет поездов в Россию? Не велено? Это более дешевый вид транспорта по сравнению с автобусом, учитывая доходы людей здесь»;

Алена: «Очень напоминает Детскую железную дорогу»;

Дима: «Здорово, каких-то 1,5 часа, и ты в Еленовке из Донецка! Конечно, не сравнить с автотранспортом»;

Александр: «А постельное выдают?».

Некоторые жители неподконтрольной Донетчины восприняли сообщение позитивно:

Татьяна: «Хорошая новость»;

Виктория: «Ура!».

Ранее сообщалось, что в Донецке привокзальная площадь недействующего железнодорожного вокзала превратилась в стихийный рынок.

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