Менять прописку опасно: Новый Избирательный кодекс не учитывает права переселенцев

Новый Избирательный кодекс, принятый в июле Верховной Радой прошлого созыва, не допускает возможности голосовать на местных выборах переселенцам в их новых громадах. Об этом «Донецким новостям» рассказала исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг "Группа влияния"» («Група впливу») Татьяна Дурнева.

«Мы боролись до последнего. Между голосованиями Рады в первом и втором чтении за Избирательный кодекс в него были предложены тысячи поправок. Среди них были учтены и наши предложения, изложенные в законопроекте №6240 и касающиеся смены избирательного адреса. Но депутаты, которые входили в состав рабочей группы по изменению Избирательного кодекса, эти правки не поддержали. В итоге текст документа, за который проголосовала Верховная Рада, не включает ни одной статьи, ни одного положения относительно избирательных прав ВПЛ», – сказала Дурнева.

В качестве аргументов непредоставления прав переселенцам на выборах политики говорили о возможных фальсификациях, связанных со сменой места голосования или избирательного адреса. «Но у нас прошли и президентские, и парламентские выборы (в них была предусмотрена разовая процедура смены места голосования, – ред.), они показали, что ничего страшного не случилось. Переселенцы голосовали не активно, и никто их массово не использовал в своих политических интересах, и не применялась технология массовой смены места голосования. Я думаю, что у наших политиков, этот страх уже уйдет», – продолжила Татьяна.

Общественники надеются, что ситуацию изменит новый парламент, большинство мест в котором получила партия «Слуга народа». «В частности, команда Зеленского на предыдущих выборах очень четко обращалась к переселенцам. Мы видим, что "Слуга народа" "принимает" любых избирателей, не делит их, как некоторые иные политсилы, ориентированные только на определенную часть населения. И это дает надежду, что наконец-то нас не будут воспринимать как какой-то отдельный электорат», – добавила руководительница «Групи впливу».

Она отметила, что в прежнем парламенте отдельные депутаты-мажоритарщики «не работали в своих округах с людьми, которые переехали в новые громады вследствие российской агрессии». И они опасались переселенцев как «непрогнозируемый электорат». «Они не знали, кто эти люди, чего они хотят, кого будут выбирать. Поэтому политикам было не выгодно голосовать за наши избирательные права. Но сейчас уже есть результаты исследований. Например, недавно Международная фундация избирательных систем IFES опубликовала результаты общенационального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне (после президентских выборов). Согласно нему, уровень восприятия переселенцев как полноценных членов громад среди принимающего населения вырос. В целом 90% среди 2003-х опрошенных респондентов согласны, что внутренне перемещенные лица должны иметь возможность голосовать на местных выборах по месту своего проживания в новых громадах», – сообщила Татьяна Дурнева.

Не выдерживает критики и тезис, что переселенец не является членом громады и не может голосовать на местных выборах, если прожил здесь незначительное время. Например, любой иной гражданин, приобретя квартиру в другом городе и прописавшись в ней, сразу наделяется правом голоса. То есть от периода проживания данное конституционное право граждан Украины никак не зависит. Поэтому общественники не выдвигают требований по времени и в отношении переселенцев. «По Конституции Украины у нас нет ценза оседлости. Правом голоса обладает любой гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, и если он не признан судом недееспособным. То есть, нет ограничения по сроку проживания в громаде», – говорит Дурнева.

Основная идея законопроекта №6240 (который был подан в Верховную Раду еще 2,5 года назад, и так не проголосован), что человек может поменять свой избирательный адрес не только на основании «прописки» (как сейчас), а также если он обратится в Государственный реестр избирателей и предоставит документ, подтверждающий фактическое место проживания. Чтобы защитить избирательный процесс от возможных манипуляций и фальсификаций, в законопроекте предусмотрены некоторые ограничения.

«Для избежания злоупотреблений в законопроекте №6240, во-первых, есть положение, что поменять избирательный адрес можно не позднее, чем на 5-й день со старта избирательной кампании. Это стимул для людей обращаться в Государственный реестр избирателей в межвыборный период и защита от избирательных технологий. Во-вторых, невозможность поменять избирательный адрес по новой процедуре еще раз в течении 6-ти месяцев. Если переселенец изменил избирательный адрес, а завтра решил переехать, то в течение полугода он не сможет поменять избирательный адрес без смены регистрации места проживания», – уточнила руководительница «Групи впливу».

Проблема заключается в том, что законодательно в Украине избирательный адрес привязан к месту постоянной регистрации (прописки), и юридически не предусмотрена процедура просто смены избирательного адреса. Его можно сменить, лишь прописавшись по новому адресу жительства. «Прописка у переселенцев – на оккупированной территории. Менять ее и опасно, и ненужно. И международные стандарты говорят, что нельзя ставить человека перед выбором, когда: а) он имеет право голоса, но не может поехать домой, или б) может посещать родной дом за линией разграничения, но без права голосовать на выборах на подконтрольной территории, где фактически проживает уже 5 лет. Люди должны иметь возможность посещать родных, проведать места захоронения, проверить свое имущество. Должен быть другой механизм смены избирательного адреса, а не только смена регистрации места проживания. Чтобы человек не рисковал, что сменив прописку, он не сможет больше поехать на временно оккупированную территорию. Да и скольким переселенцам доступна смена регистрации места проживания? Кто пропишет у себя чужого человека? Вопрос с жильем по-прежнему самый актуальный», – говорит эксперт.

В законопроекте №6240 предусмотрен как раз иной механизм смены избирательного адреса. «Это можно будет сделать не на основании смены прописки, а на основании иных документов, которые подтверждают фактическое место проживания. Например, большинство переселенцев имеют справку ВПЛ, где указано место фактического проживания. У некоторых есть договор на аренду жилья, или свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, и т.д. При таком механизме смены избирательного адреса нет риска пересечения линии разграничения, нет риска потерять имущество на оккупированной территории, нет риска разрыва ментальных связей с родственниками, проживающими там. Но зато есть возможность голосовать по месту проживания и месту уплаты налогов», – уточнила Дурнева.

Она напомнила, что около 80-ти общественных организаций направили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести совместную встречу касательно избирательных прав переселенцев и трудовых мигрантов. «Кроме того, такое обращение было вручено Зеленскому лично в Трускавце, где он принимал участие в работе "Школы депутата". И он сказал, что знает о данной проблеме переселенцев, и встреча готовится. Это было в первых числах августа, на данный же момент с нами так никто и не связался по поводу этого мероприятия», – сказала общественница.

Татьяна Дурнева надеется, что при следующих изменениях избирательного законодательства, которые, вероятно, готовятся командой Зеленского, будут учтены права переселенцев.

Также она напомнила, что с целью привлечения внимания новоизбранных народных депутатов к этой проблеме с 15 августа, «Група впливу» начала акцию «#КоженГолосВпливає». Кроме того, 29 августа, в первый день работы парламента активисты будут раздавать депутатам, идущим в Верховную Раду, открытки со словами поздравления и напоминания о необходимости возобновить избирательные права граждан Украины, которые вынужденно покинули свои дома (подробнее об этом мероприятии – в Facebook-анонсе организаторов).

Как сообщалось ранее, 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Документ вступит в силу только с 1 декабря 2023 года, если его подпишет Президент. При этом новый Избирательный кодекс не решает проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах.

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