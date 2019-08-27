В «ДНР»: Житель Макеевки показал поселок шахты «Капитальная» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал 55-й квартал и поселок бывшей шахты «Капитальная». Своим обзором макеевчанин поделился в соцсети.
Артур отправился в Горняцкий район Макеевки. Он начал велопрогулку с автомобильного кольца в поселке. С этого места можно уехать в микрорайон Зеленый, в центр города и по иным направлениям.
Макеевчанин показал местный Дворец культуры, место отдыха для детей с надувным аттракционом, магазины, аптеки, точки быстрого питания, школу №62.
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