«Киборги» в штатском: Как выживают жители прифронтового села под Мариуполем (Фото)

Жителей прифронтового села Водяное, расположенного вблизи Мариуполя (Донецкая обл.), военные уже окрестили «киборгами» в штатском. Единственный в селе колодец стоит на холме, между позициями украинских армейцев и незаконных вооруженных формирований (НВФ). Чтобы набрать воды, люди рискуют жизнью. В селе – ни одного уцелевшего дома, линия фронта просто перерезает населенный пункт. Но люди не оставляют свои дома.
Жительница Водяного Зоя недавно похоронила сына, который болел, а потом и мужа, который покончил жизнь самоубийством. Воду женщине подвозят волонтеры. Говорят, что, когда бы не приехали, она, несмотря на трагические события в своей жизни, всегда улыбается.
Питьевая вода в Водяном – вопрос жизни и смерти, поскольку колодец расположен на линии огня. «Уже 5 лет хожу туда. Мне ребята предлагали, чтоб они сходили, а я говорю – нет, там снайперы. Солдат подстрелят, а меня никто не подстрелит. Бывало, что шла и стреляли – и с той стороны, и с этой стороны. Как меня увидели, стрельбы прекращались», – говорит Зоя.
Фото: скриншот видео ТК «СТБ»
По словам начальника группы военно-гражданского сотрудничества «Бердянское» Михаила Третяка, местные жители к опасности обстрелов привыкли. «Может в любой момент прилететь. Здесь прямая видимость. Может хоть из стрелкового оружия или другого вида оружия. Его [колодец в селе Водяное] просто видно, как на ладони», – отметил он.
В селе Водяное осталось 10 жителей. Всем – более 60 лет. Шестой год село даже не прифронтовое, оно и есть линией фронта.
Недавно этот населенный пункт попал под обстрел, в результате которого загорелись дома. «Тут все горело. Стена огня метра 3-4 шла, а воды нет. И дом за домом [горел]», – рассказывает местная жительница.
Некоторые жители Водяного к колодцу не ходят, опасаясь обстрелов. Они ждут, пока питьевую воду им привезут волонтеры.
Фото: скриншот видео ТК «СТБ»
Доставляют ее два раза в месяц, по 4-5 литров на человека.
Фото: скриншот видео ТК «СТБ»
Поливать огород местным жителям сложно – воду либо сцеживают несколько дней из крана, либо запасаются дождевой.
Фото: скриншот видео ТК «СТБ»
Волонтеры нашли деньги от ООН, чтобы проложить в Водяном водопровод в безопасном месте, но для этого нужна неделя соблюдения «режима тишины». «Мы завозим сюда воду, чтобы они не подвергались обстрелам. В ближайшее время мы будем писать письма на штаб ООС, запрашивать "режим тишины" и будем дальнейшие действия согласовывать с военными», – сообщил специалист гуманитарной миссии «Пролиска» Сергей Веденин.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТБ»
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