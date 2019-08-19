Под угрозой изоляции: На Донетчине частично обвалился автомобильный мост (Фото)

В Волновахском районе Донетчины вблизи поселка Благодатное обвалилась часть автомобильного моста, расположенного на автодороге международного значения. На проезжей части пока сделали насыпь песка и установили дорожные знаки с ограничением скорости движения автотранспорта.

В трех километрах от этого моста расположено село Графское. Работница местного Великоанадольского лесотехнического колледжа Наталья Сологуб поясняет, что из-за разрушения моста населенный пункт окажется в изоляции.

«Будет под угрозой закрытие наших учебных заведений или срыв учебного процесса. Большая часть студентов каждый день приезжают на занятия – Волноваха, Валерьяновка, Кирилловка, Егоровка, Андреевка, Донское, Благодатное, Владимировка. Если этот мост вообще завалится, мы останемся вообще в полной изоляции», – говорит она.

«На территории поселка есть маленькие дети, есть очень много людей пожилого возраста», – отмечает Сологуб.

«Мы окажемся в тупике – ни скорая помощь, ни продукты, ни в больницу, в конце концов», – говорит житель с. Графское Иван Гришин.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам секретаря поселкового совета Благодатного Натальи Пономаренко, мост построили полвека назад, а рушиться он может из-за движения грузовиков, которые пересекают его ежедневно.

«В первых числах июля мы обратили внимание, что на мосту появилась большая дыра. Мы написали письмо, обратились в районную службу по ремонту дорог, но до сегодняшнего дня мост не отремонтирован, и на наши письма не было никакого ответа. Транспорт с большим грузом проходит через наш мост, а он уже старый. Этот мост построен еще в послевоенные годы», – рассказала она.

«Мы переживаем за то, что там может быть аварийное состояние и могут пострадать люди», – добавила Пономаренко.

Как сообщил заместитель директора Департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Мякинченко, в этом году мост должны отремонтировать. «На сегодня этот мост как аварийный официально не обозначен. Для признания его аварийным нужно заключение соответствующей экспертной организации, которая в текущем году работает над его обследованием. Было проведено визуальное обследование этого моста вместе с ГП "Донецкий облавтор", которое выполняет эксплуатационное содержание дорог. Там принимаются меры по аварийному ремонту», – сказал он.

«Будет демонтирована часть размытого асфальтного покрытия и соответствующими материалами – шлаком, асфальтобетоном будет укреплен поврежденный участок, но это временный ремонт – добавил Мякинченко.

Реконструкцию моста и ремонт участка дороги Благодатное – Валерьяновка планируют провести в следующем году после разработки проектно-сметной документации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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