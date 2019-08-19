Переехал из «ДНР»: На Киевщине разоблачили участника НВФ

В Киевской области разоблачили участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, в 2014 году житель неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.) три месяца проходил «военную службу» в НВФ «ДНР».

«В составе НВФ злоумышленник выполнял функции охранника "штаба", дислоцированного в родном городе. Боевик участвовал в военных "учениях", которые проводились с личным составом кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурствам на блокпостах и боевому дежурству на позициях вблизи линии разграничения», – говорится в сообщении.

«Мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности – несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связанную с участием в террористической организации», – сообщили в СБУ.

Переселенцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что он полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Досудебное расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.