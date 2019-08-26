Символы мира и цветы: Волонтер из Полтавы разрисовывает мебель для передовой (Фото)

Жительница Полтавы Зоя Воронянская разрисовывает деревянную мебель и передает ее бойцам ВСУ на Донбасс, в храмы, интернаты и госпитали. Полтавчанка начала заниматься волонтерством в 2014 году. Сначала собирала и передавала гуманитарные грузы, в 2016-м начала рисовать по дереву, а изделия отправлять на передовую.

«Обычно я рисую яркими светлыми цветами, чтобы моя работа дарила людям радость, свет, тепло в душе», – говорит Зоя.

Рисованием женщина занимается дома. Одна из ее работ – стол с голубями и в цветах для главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава. «Голуби – это символы мира. Цветы – чтобы наша Украина расцветала, чтобы жизнь того человека, которому я дарю свои работы, цвела», – поясняет мастер.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Первую свою разрисованную деревянную лавку Зоя передала военным. «Я думаю, что мои работы уже по всей линии фронта находятся. Перечислить их просто невозможно. Всегда работать я начинаю с утренней молитвы. Прошу защиты и сохранения жизней для ребят, которые защищают нашу страну», – рассказала волонтер.

Ее разрисованные вещи есть на Донетчине и Луганщине, в Киеве, Харькове и Днепре, а также в Германии и ОАЭ. «Всегда в моих картинах украинская хата, девушка-украинка, казак, который защищает украинскую землю, конь и аисты. Хочется всем и везде подарить свою красоту, которую я рисую», – рассказала художница.

Помогают ей в этом общественные организации, волонтеры и соседи – передают деревянные изделия и краски.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»