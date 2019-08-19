Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля войну на Донбассе

Израиль поддерживает территориальную целостность Украины и разбирается в вопросах войны и безопасности лучше других. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 августа, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы детально обговорили наши двусторонние отношения и пути их углубления. Мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья разбираются лучше других. Это вопрос войны и безопасности», – сказал он.

По его словам, Украине есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. «Мы также детально обговорили наши торговые отношения. Израиль остается ключевым торговым партнером Украины в регионе Ближнего Востока. Наш совокупный товарооборот превысил 1 млрд долл. США. Нет никаких сомнений, что скоро эта цифра значительно увеличится, благодаря подписанию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, в ближайшее время будет ратифицировано израильской стороной», – заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил власти Израиля за неизменную позицию относительно вооруженного конфликта на Донбассе и в вопросе аннексии Крыма, а также пригласил инвестировать в различные отрасли промышленности Украины.