В «ДНР»: В Донецке поставят памятник российскому царю Николаю II

В неподконтрольном украинской власти Донецке, в Куйбышевском районе, на территории храма в пос. Горняк в конце августа – начале сентября намерены установить памятник в честь российского царя Николая II. Об этом сообщает российское ИА «ДНЕСЬ».

«В конце августа – начале сентября фонд "Возрождение" во главе с учредителем Михаилом Блинниковым планирует установить памятник в честь Николая II на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк (Донецк), настоятелем которого является протоиерей Виктор Педченко», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что это далеко не первый памятник, который фонд уже установил в городе. «Все началось с того, что совместно с проектом "Аллея Российской Славы" мы установили памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому) на территории донецкой областной больницы им. Калинина и преподобному Сергию Радонежскому рядом со Спасо-Преображенским собором в Донецке. Затем 10 февраля 2019 года мы установили памятник цесаревичу Алексию в Киевском районе, недалеко от часовни, которая из-за боевых действий пока так и не достроена», – рассказали в российском фонде.

Также уточняется, что фундамент к новому памятнику – российскому царю уже готов.