В Донецкой области продавали в розницу топливо без лицензии

В зоне Операции объединенных сил (ООС) при проведении плановых мероприятий выявлен и прекращен факт реализации горючего (дизельного топлива, газа сжиженного, бензина) без соответствующей лицензии на данный вид деятельности. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

«Установлено, что по адресу: Донецкая область, Великоновоселковский район, с. Старомлиновка гражданкой Ш. в нарушение порядка норм действующего законодательства осуществляется розничная торговля горючим и сжиженным газом без соответствующей лицензии на проведение определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию», – отмечается в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

топлива (бензин марки А-92, А-95, ДТ и сжиженный газ) в количестве 2 087 л ориентировочной стоимостью 56,3 тыс. грн;

два автозаправочных комплекса ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.;

Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 856,3 тыс. грн.

Относительно гр. Ш. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.