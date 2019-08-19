За 5 минут: В Украине разработан онлайн тест для проверки на туберкулез

Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины разработал специальный онлайн тест для проверки на туберкулез. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба МОЗ.

Скрининговая анкета состоит из 13 вопросов, на которые можно ответить всего за 5 минут. По результатам анкетирования можно узнать, есть ли риск того, что человек болен туберкулезом и рекомендовано ли ему дополнительное обследование.

«Удобный онлайн-инструмент дает возможность проверить, есть ли у вас симптомы туберкулеза и могли ли вы им заразиться, а также вы получите информацию о степени риска заболевания туберкулезом. Результаты теста анонимны. Поэтому эти данные будут доступны только вам. Пройти тест можно по этой ссылке», – отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что только за июль 2019 года было зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза. Всего по состоянию на 14 августа 2019 года под контролем находятся 20 235 человек. По убеждению экспертов, еще около 5 тыс. больных туберкулезом не знают о своей болезни и не обратились за медицинской помощью. «Туберкулез – опасная болезнь. Симптомы этого заболевания могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях болезни. Несвоевременное обращение к врачу приводит к удлинению срока лечения и возникновению осложнений болезни. Опасность также кроется в том, что один больной туберкулезом, который не знает о своем диагнозе и не получает лечения, может за год заразить около 10-15 человек. Поэтому важно, чтобы люди при первых проявлениях симптомов туберкулеза – кашель, который не прекращается более 2 недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость – обращались к своему семейному врачу», – рассказали в МОЗ.