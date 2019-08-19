Путин: По ситуации в Украине есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм

Сегодня, 19 августа, во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава РФ Владимир Путин отметил, что на переговорах во Франции будет обсуждаться, в том числе, ситуация на Донбассе, пишет российский ТАСС.

«Я проинформирую господина президента (Франции, – прим.) о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины (Владимиром Зеленским)», – отметил президент РФ.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой – осторожный – оптимизм», – сказал Путин.

Также президент России выразил уверенность в том, что альтернативы «Нормандскому формату» для урегулирования в Украине нет. «По моему мнению, альтернативы "Нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать», – заявил он.

В то же время российский лидер отметил, что «любая встреча, в том числе и встреча в "Нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели».

Путин, в частности, напомнил о необходимости реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, которое касается имплементации закона об особом статусе Донбасса. «Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить», – сказал президент России.

То же самое, по его словам, касается и других вопросов, например, вопросов амнистии. «Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему (с президентом Франции Макроном, – прим.), должны это сделать обязательно», – резюмировал Путин.