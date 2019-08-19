Покровск: Где и за сколько найти жилье студенту (Видео)

В Донецкой области, как и по всей Украине, скоро стартует новый учебный год. Студенты, приехавшие в вузы из других городов, пытаются найти жилье – удобное и по карману.

Студент Эдуард поселился в общежитии в Покровске (до переименования Красноармейск). Живет в комнате еще с тремя парнями. Ежемесячно на жилье тратит полтысячи. Однако за квартплату платить не надо. «За ту цену, которые мы платим – это достойные условия. Квартиру не пробовал. Зачем? Если здесь ближе. 5 минут и ты в университете», – говорит он.

Здесь на каждом этаже расположены две кухни, уборные. В этом общежитии проживают в основном студенты эвакуированного из временно неподконтрольного украинской власти Донецка технического университета. Заселены все девять этажей. По мнению работников, спрос велик из-за стоимости и условий. «Душевые, сделан косметический ремонт. В стоимость входит 520 гривен. Думаю, для студентов это хорошо. Студентов очень много, и переселенцы. В комнатах по 4 человека», – рассказала заведующая общежитием Светлана Рыбальченко.

Снимать отдельное жилье в Покровске – дело не из дешевых. По словам риелторов, однокомнатная квартира стоит по меньшей мере 2,5 тыс. грн. Если нужен комфорт, то еще дороже. «С евроремонтом, с мебелью и техникой цена на него от 5 тыс. грн, 5-6. В зависимости от года ремонта, в зависимости от мебели и качества ремонта», – сказала риелтор Елена Кондратьева.

Как отмечают жители, стоимость жилья в городе слишком высокая. Недвижимость из-за значительного спроса уже лет пять держится в цене. «Переселенцев много, люди на этом делают деньги», – считает покровчанка.

Еще можно снять комнату в квартире за 700-800 грн в месяц. Однако, как признаются специалисты, таких вариантов мало.

Также жилье можно поискать в интернете или самостоятельно обойти многоэтажки.

Источник: ТК «Донбасс»