Жители Северодонецка переходят дороги где попало – водители возмущены (Видео)

В Северодонецке (Луганская обл.) становится все больше «зебр» на дорогах, но люди все равно нарушают правила дорожного движения. Горожане, вместо того, чтобы ходить по стационарным переходам, переходят улицы где угодно.

Так, в центре Северодонецка для удобства горожан новую пешеходную разметку нарисовали в 30-ти метрах от соседней. Но люди все равно бегут между «зебр».

Также обустраивают несколько переходов рядом. Устанавливают парапеты вдоль дорог, высаживают деревья и цветы. Впрочем, ни одно из сделанного не останавливает нарушителей. Люди, перебегающие дорогу в неположенном месте, вытоптали розы. Хотя до разметки здесь несколько шагов. «Ну, удобнее так вот, потому и протоптали тропинку. Спешим, торопимся. И копали, перекапывали, вскапывали, все равно ходят», – говорит женщина.

Светофор тоже не останавливает пешеходов. Водители возмущены, что люди бегут и на зеленый, и на красный сигнал. Чтобы не наехать, автовладельцы вынуждены тормозить. «Переходят на запрещающие знаки», – сказал водитель.

«Выходят не на тот сигнал светофора, который нужно», – добавляет другой водитель.

Впрочем, некоторые горожане правила соблюдают. Северодончанка Наталья говорит, что она добросовестный пешеход, потому что так воспитали. А нарушителей не понимает. «Я, конечно, хочу, чтоб навели порядок вот в городе, ну, не красиво это все. Либо штрафовать как-то людей», – сказала она.

Перекрестков, где пешеходы нарушают, – в городе десятки. «Очень остро стоит вопрос с пешеходами, которые дерзко нарушают правила дорожного движения, и переходят дорогу не там, где нужно, а там где им заблагорассудится. Мы проводим месячники по предупреждению травматизма среди пешеходов», – сообщил инспектор отдела связей с общественностью управления Патрульной полиции Тарас Березный.

Патрульные рассказывают, как правильно двигаться по обочине, проезжей части, переходить дорогу. Борются правоохранители пока только разговорами. Но могут и оштрафовать. Одно нарушение – 50 грн. Десять – уже 500 грн.

Источник: ТК «Донбасс»