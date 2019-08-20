В 7 футбольных полей: Как в Донецке выглядит торговый центр «Rose Park» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке с 2014 года не возобновилось строительство грандиозного Торгово-развлекательного центра «Rose Park», который находится рядом с гипермаркетом «Ашан».
«Rose Park» должен был открыться в марте 2014 года. Но сначала возникли недоразумения с подключением объекта к коммунальным сетям Донецка. Проблема в том, что и «Ашан», и «Rose Park» формально находятся на окраине Донецка (территория примыкает к микрорайонам Донской и Цветочный), но земля принадлежит Макеевке. А потом известные события 2014 года окончательно заморозили огромную стройку.
По окончании строительства «Ашан» и «Rose Park» должны были стать единым торгово-развлекательным центром. Общая площадь этого сооружения заняла бы 50 тыс. кв. м, а это приблизительно 7 футбольных полей.
Проект ТРЦ
Планировалось, что в центре будут работать 150 магазинов, супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров, 8-зальный кинотеатр мультиплекс, детский игровой центр, каток, роллердром, детские площадки и зоны отдыха, рестораны. Парковка рассчитывалась на 2 тысячи (!) мест.
Строительство ТРЦ, 2013 г.
Строительство ТРЦ, 2014 г.
Все эти грандиозные замыслы похоронила «русская весна». Сейчас, как и многие замороженные стройки в Донецке, строительная площадка стоит, огороженная забором, зарастая кустарником и деревьями. Примечательно, что на протяжении 5-летия «ДНР» здесь сохраняются украиноязычные предупредительные таблички. А еще забор стал использовать в качестве рекламы наркотических закладок.
Когда стройка возобновит работу, и появится ли в Донецке шикарный развлекательный центр – неизвестно никому.
Как сегодня выглядит данная территория – в фотографиях «Донецких новостей»:
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