В «ДНР»: В Донецке пожарная машина столкнулась с «Шевроле» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 19 августа, произошло ДТП, в котором столкнулись пожарная машина и «Шевроле». Об этом пишут в соцсетях, разместив соответствующие фото.

Авария произошла в Ленинском районе города, на пересечении улиц Рослого и Кирова, недалеко от ОЦКБ.

Другие детали пока не известны. Но, судя по тому, что на месте происшествия присутствует «скорая», без пострадавших не обошлось.

Напомним, что сегодня, 19 августа, в произошло два ДТП.

Читайте также: