«Я потерял – всё»: Прилепин рассказал, чего лишился из-за «ДНР»

В связи с тем, что российский писатель Захар Прилепин воевал на стороне «ДНР», он потерял 99% своих контрактов. Об этом писатель рассказал в видео-интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову.
«Все мои западные партнеры, поездки, переводы – все обнулились. Мне сказали: так как ты офицер армии ДНР, мы тебя не будем [печатать]. А у меня книги были переведены, скажем, на 30 языков. Сейчас меня переводят только две страны – Франция и Сербия. Я потерял – всё. Потерял – всё. Имя, легитимность, доходы, переводы. Всё я потерял», – сетует Прилепин.
Он считает, что «потерял имя» и внутри России. «Потому что огромная часть моих читателей – либералы, "Новая газета". И я их тоже потерял. Я был редактором "Новой газеты", колумнистом, ведущим программы [телеканала] "Дождь". И эти люди реально читают книги. Поэтому я потерял читателя», – добавил Прилепин.
При этом сторонники «русского мира» не могут покрыть этих финансовых потерь писателя. «Ватники не очень читают книжки», – констатировал Прилепин.
В этом же интервью он заявил, что его батальон «ДНР» больше всех убил украинских бойцов.
Как сообщалось ранее, российский писатель Захар Прилепин с 2015 года занимал должность «советника главы ДНР», и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом (т.н. «батальон Прилепина»). Как утверждал писатель, он содержал свой батальон сам, и имеющиеся в незаконном вооруженном формировании средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий». В июле 2018 года Прилепин покинул батальон, оставшись лишь «советником главы ДНР».
После ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко «батальон Прилепина» расформировали, саму базу в Донецке брали штурмом. Позже писатель заявил, что после смерти Захарченко он «в Донецк невъездной».
16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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