Дорога перекрыта: В «ДНР» сообщают о взрыве машины возле школы

В неподконтрольном украинским властям Комсомольском (после переименования Кальмиусское, Старобешевский р-н, Донецкая обл.) взорвалась машина. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, в одном из пабликов отмечается, что инцидент произошел 19 августа: возле школы №3 взорвалась машина. «Дорога перекрыта», – сообщил автор поста вечером 19 августа.

В комментариях люди пишут о том, что взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля, и этот взрыв был очень сильным.

В «официальных» сводках «МЧС ДНР» по состоянию на сегодня, 20 августа, информации нет.