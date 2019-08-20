ЛЭО обесточило Лисичанский водоканал

Энергетики «Луганского энергетического объединения» («ЛЭО») в понедельник, 19 августа, обесточили Лисичанский водоканал. Об этом рассказала пресс-секретарь «ЛЭО» Юлия Рыбалко.

По ее словам, коммунальное предприятие получило от поставщика предупреждение о прекращении энергоснабжения из-за неуплаты услуг использованной энергии. «Долг составляет более 142 млн грн. Было предупреждение заранее об отключении, водоканал был в курсе всех предупреждений о том, что будет отключена электроэнергия», – сказала она.

По данным Лисичанского горсовета, в этой связи без водоснабжения и водоотведения остались Лисичанск, Новодружеск и Приволье. В частности, без водоснабжения остались 55,6 тыс. жителей центральной части Лисичанска, Новодружеска и Приволья, а также 24.4 тыс. человек из южной части Лисичанска и объекты социальной сферы.

19 августа в Лисичанском городском совете состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое возглавил и.о. начальника Лисичанского городского управления ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Олег Гречихин.

Члены комиссии решили направить письма с информацией об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману, народным депутатам и председателю Луганской областной государственной администрации Виталию Комарницкому, а также в прокуратуру Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и полицию.

Напомним, 31 июля из-за долгов за электроэнергию энергетики «ЛЭО» обесточили объекты Рубежанского, Кременского и частично Лисичанского водоканалов. 1 августа «ЛЭО» получило от Рубежанского и Кременского водоканалов гарантийные письма по погашению задолженности и подключило им электроснабжение. А также восстановили энергоснабжение «Лисичанскводоканала», которое отсутствовало в районе РТИ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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