Сводка из зоны ООС за 19 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

С целью нанесения наибольшего ущерба украинским военнослужащим вблизи Павлополя НВФ применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Также противник совершил обстрел украинских позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из автоматического гранатомета;

вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Талаковки – из автоматического гранатомета.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за сутки 6 раз нарушили договоренности о перемирии. Под огонь попали районы 6-ти населенных пунктов на донецком и мариупольском направлениях. Применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «сегодня утром армия Киева нанесла массированный минометный удар по Донецку и его предместьям».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

Читайте также: