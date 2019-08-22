Пытаемся выжить: Переселенцы рассказали о проблемах с жильем

Для переселенцев жилье является главным приоритетом и является ключом к интеграции, поскольку позволит наладить социальные связи и иметь стабильный заработок, но с этим много проблем. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

Особые проблемы существуют для переселенцев, проживающих в местах компактного проживания (МКП):

В двух учреждениях администрация ввела ограничения для жителей ВПО, включая непонятные требования сообщать, если ВПЛ планируют отсутствовать в течение более 2-х дней;

Пять из шести групп выразили опасения по поводу неожиданного принудительного выселения, в том числе с помощью отключения электроэнергии и воды;

Большинству лиц, проживающих в МКП, не хватает личного пространства, что влияет на их отношения с другими членами семьи и с соседями. Подростки отметили, что это мешает им налаживать социальные связи из-за невозможности приглашать друзей. Некоторым детям трудно найти место для обучения;

В трех группах участники отметили отсутствие специального оборудования / надлежащих условий для людей с тяжелыми формами инвалидности, включая детей.

Для переселенцев, проживающих в частных квартирах / домах, основной проблемой является отсутствие постоянного жилья:

Большинство арендуют квартиры и чувствуют себя неуверенно из-за нежелания владельцев подписывать договоры аренды. Они сталкиваются с непредсказуемым ростом арендной платы и требованиями освободить арендованное жилье;

Для переселенцев в населенных пунктах на берегу моря летние выселения являются частью их историй о перемещении, поскольку арендодатели предпочитают сдавать свою недвижимость посуточно в течение курортного сезона. По крайней мере три человека рассказали личные истории об отказе в продлении аренды в мае. Одна переселенка сообщила, что такой стресс вызвал длительную серьезную проблему со здоровьем;

Адресная помощь едва покрывает коммунальные услуги, не говоря уже об оплате аренды.

«Сначала мы платим за жилье и пытаемся выжить на то, что осталось», – отметила пожилая переселенка, проживающая в Кропивницком.

По данным правозащитников, многие переселенцы говорили, что плохие жилищные условия не позволяют детям общаться со сверстниками, а некоторые подростки подчеркнули, что их родственники и друзья остаются на неподконтрольной украинским властям территории. «В принимающих громадах им не удалось найти много друзей, которые понимают их жизненные обстоятельства. Принимающие громады не поощряют успехи детей-ВПЛ и не освещают их в местных СМИ. Случаи буллинга в школах, на основании факта перемещения (упомянутые в пяти различных группах) усиливаются, когда дети проживают в МКП (отмечается матерями в Одессе и в беседах с детьми) или, когда дети относятся к этническому меньшинству (ромы, крымские татары)», – говорится в отчете ООН.

«Все спрашивают меня, как я живу. В сложных условиях, иногда бывает и такое, что даже не хватает еды. Они спрашивают, почему я не вернулся. Отвечая на эти вопросы, я становлюсь сильнее. Я видел войну. Я счастлив здесь. Здесь я чувствую себя в безопасности», – рассказал подросток-переселенец из Донецка, который проживает в Ирпене.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя в безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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