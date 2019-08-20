В «ДНР»: В соцсетях сообщают о торговле местами в очереди на границе с РФ (Фото)

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области, на границе с Россией, в пункте пропуска «Успенка» – огромные очереди. Чтобы не стоять в очередях, нужно заплатить от 1 тыс. руб. (380 грн по местному курсу на 20.08.2019) – и такой «бизнес» процветает. Об этом сегодня, 20 августа, сообщают очевидцы в социальных сетях.

«На Успенке бизнес – продажа мест без очереди – продолжается», – пишет автор поста в местном паблике.

Пользователи соцсетей называют цену проезда без очереди:

Алина: «А какая цена, чтоб место купить?»;

Владислав: «От 1 тыс. руб. (380 грн – ред.)».

В комментариях люди также отмечают, что очереди создаются искусственно, а «бизнес» по торговле местами прикрывает «таможня ДНР»:

Татьяна: «Не покупали бы – не процветал бы этот "бизнес"»;

Валя: «Согласна на 100%. С детками стоят по 5 часов, и ничего»;

Андрей: «Там все с таможней повязано»;

Вадим: «Таможня дает добро»;

Владислав: «Таможне все равно. Там таксисты рулят, и ценник у них от 1 тыс. руб. (380 грн – ред.) и выше»;

Артем: «Таксисты не торгуют»;

Миша: «Это в ДНР борьба с коррупцией!»;

Татьяна: «Работали бы нормально, очередей бы не было!»;

Инна: «Сделали колонию и рубят бабло на выезде в обе стороны. Сколько уже говорили, добавьте дорог, паспортистов, дайте по шее таможенникам, которые ходят полусонные – всем побоку. Такое ощущение, что такие очереди создаются искусственно, чтобы деньги из ДНР не вывозили».

Некоторые люди считают, что большие очереди не связаны с медленной работой «таможенников». «Дорога хорошая туда и самое короткое расстояние от Донецка и до Ростова, фур много, многие едут только туда, и образуется очередь», – считает Николай.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» на пунктах пропуска с РФ – огромные очереди.

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