Боятся обстрелов и военных: Жители прифронтового Донбасса поделились опасениями с ООН

Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

Отмечается, что обсуждение в фокус-группе в Светлодарске (Донецкая обл.) было в утро, когда произошел обстрел. «Мы никогда не знаем, когда начнется обстрел. Иногда несколько ночей может быть тихо, а потом он начинается утром или днем. Эта внезапность и неожиданность – хуже», – рассказала местная жительница, пострадавшая от конфликта.

Респонденты также подчеркивали ненадлежащее состояние бомбоубежищ, неопределенность в ответственности за доступ и обслуживание объектов защиты, включая подвалы в многоэтажных зданиях, наличие наземных мин.

«Люди, которые живут вдоль линии разграничения, привыкли к ежедневным обстрелам. В результате они часто пренебрегают правилами безопасности. Дети играют на улице, когда на заднем плане происходит обстрел, и люди перестали прятаться в подвалы своих домов», – говорится в отчете.

«Возвращение в дом, который был заброшен в течение некоторого времени вблизи линии разграничения, представляет опасность для перемещенных лиц, которые хотят вернуться. Наличие неразорвавшихся мин и боеприпасов в полях также представляет высокую опасность для жизни тех людей, которые зависят от урожая садоводства или разведения крупного рогатого скота для выживания в районах, где перспективы трудоустройства крайне маловероятны», – сообщают в ООН.

В организации проинформировали, что некоторые люди рассказали правозащитникам о случаях агрессивного поведения лиц в форме, которые обвиняют гражданских лиц в конфликте.

«В Святогорске участники жаловались, что не чувствуют себя в безопасности из-за непосредственной близости военных баз, перемещения военной техники, вертолетов и военных учений, проводимых поблизости. Участники в Первомайском (в основном, ВПЛ из села Пески) жаловались на недавние несанкционированные обыски домов в результате взрыва на соседнем военном складе. Они сказали, что им задавали запугивающие вопросы, что создавало психологическое давление. По словам участников, эти люди были в форме без каких-либо знаков различия, и они были в масках», – отмечают правозащитники.

Кроме того, в Чермалыке остается актуальной проблема с уличным освещением, которое было серьезно повреждено в 2015 году и военные не позволяли местным жителям его ремонтировать из соображений безопасности. После уменьшения интенсивности боевых действий местные власти достигли устного соглашения с военными, но бюджета оказалось недостаточно для покрытия расходов на восстановление. А в Красногоровке мужчины, которые не имеют документов, опасаются, что военные заставят их заниматься специальными работами, такими как рытье траншей, поскольку они не могут подтвердить свою личность.

«Полиция слабо контролирует населенные пункты вдоль линии разграничения. На так называемой Светлодарской дуге есть только один сотрудник полиции на 8 городов и поселков городского типа. Гражданские лица вынуждены обращаться за помощью к военным. В одном случае женщина сказала, что это только ухудшило ситуацию», – сказано в отчете ООН.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами.

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