Жители Донетчины рассказали ООН, что украинские военные занимают их дома

Жители прифронтовых населенных пунктов Донетчины рассказали, что украинские военные занимают их дома. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Участники совместной оценки жаловались, что военные живут в их домах в Чигарях. Они считают, что по этой причине им и не позволяют посещать свои дома, хотя обстрелы происходят реже, чем раньше. Участники фокус-групп в Авдеевке и Светлодарске жаловались, что военные базируются в многоэтажных жилых домах. В Светлодарске протекает крыша и квартиры верхнего этажа заливает, когда идет дождь. Жителям не позволяют ремонтировать крышу, и они подозревают, что на крыше есть военное оборудование», – говорится в отчете ООН.

По словам респондентов, в Курахово некоторые жители не могут получить доступ к своим вещам в поселке Новотроицкое, расположенном вблизи линии разграничения, поскольку их дома заняты военными.

«Некоторые из жителей этого поселка были выселены из своих домов военными, потому что они не могли предъявить документы, подтверждающие право собственности. Согласно словам участников, которые объясняли ситуацию в своем изолированном поселке недалеко от линии разграничения, есть 4 дома, которые в настоящее время заняты военными. Трое владельцев оставили поселок до того, как дома были заняты. Следовательно, они не заключали никакого соглашения с военными. В 2015 году один владелец заключил устное соглашение с военными, позволив им использовать свой дом до дальнейшего уведомления, однако в настоящее время военные отказываются освободить помещение», – сообщили правозащитники.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

Напомним, в ООН сообщали, что по обе стороны линии разграничения на Донбассе военные занимают дома мирных жителей. При этом Министерство обороны Украины заявляло, что есть нормативно-правовые акты, которые позволяют украинским военным составлять договоры аренды жилья с населением.

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