Неуверенность и беспомощность: Люди пожаловались ООН на пересечение КПВВ

Многие жители Донбасса жаловались на трудности, возникающие при пересечении линии разграничения, в частности на длинные очереди и время ожидания. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Хотя предполагается, что для уязвимых лиц должна быть быстрая полоса, некоторым из них приходится ждать в общей очереди. Люди жаловались на то, что некоторые лица платят деньги, чтобы пройти по ускоренной процедуре. Люди говорят, что чувствуют себя неуверенно и беспомощно, пересекая линию разграничения. Они боятся быть задержанными и допрошенными или, что у них отберут вещи. Они боятся обстрелов и снайперского огня», – говорится в отчете ООН.

«Мужчины выражали беспокойство по поводу того, что с ними обращаются недостойным образом. Люди говорили, что стараются не произносить лишних слов, чтобы не подвергать опасности себя и свои семьи. Некоторые жаловались на взяточничество и вымогательство при переходе КПВВ. Многие сказали, что они предпочитают заплатить немного денег, чтобы пересечь быстрее, поскольку это уменьшает риски на КПВВ», – сообщают правозащитники.

«Когда я пересекаю контрольный пункт, я стараюсь не говорить, пока меня не спросят. Я стараюсь быть осторожным с каждым словом, которое я говорю, и я стараюсь говорить на украинском языке – им это нравится, и вас пропускают. Никогда не знаешь, когда тебя могут задержать и допросить. Однажды меня на несколько часов задержали на КПВВ и допрашивали. Мне так и не объяснили, почему меня задержали», – рассказал мужчина, пострадавший от конфликта на Донбассе.

«Люди, которые пересекают линию разграничения, не могут перевезти свою мебель и бытовую технику с временно неподконтрольной правительству территории на подконтрольную правительству территорию, поскольку ввоз этих предметов на подконтрольную правительству территорию не разрешен. Кроме того, лица без документов, удостоверяющих личность, не могут пересекать КПВВ. Также люди без документов, особенно мужчины, сталкиваются с трудностями при прохождении внутренних контрольно-пропускных пунктов», – проинформировали в ООН.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя в безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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