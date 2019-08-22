Запудрят мозг так, что забудете, как вас зовут: В Донецке рассказывают о «квартирных разводах»

В неподконтрольном украинским властям Донецке некоторые агентства недвижимости берут с клиентов деньги за доступ к базе данных квартир. Если в этой базе не находится подходящий вариант, деньги не возвращаются. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«У агентства недвижимости, которое находится в "Green Plaza ", основной принцип работы – выжимать деньги из клиентов. Берут деньги, обещая найти квартиру в этот же день, а по итогу, в течение 10 дней были предложены варианты квартир в отдаленных районах и совсем не то, что было обговорено», – рассказывает Анастасия.

«Если вы хотите поднять свои шансы на снятие жилья, то заплатить надо 9 тыс. руб. (3,4 тыс. грн по местному курсу на 22.08.2019 – ред.), а если просто получить доступ к сайту, где вы сами, по их мнению, должны искать квартиры, то эта услуга стоит 4 тыс. руб. (1,5 тыс. грн – ред.)... На просьбу вернуть деньги из-за того, что они не подобрали нужный вариант, скажут следующие: "Вам предоставлена база, а если в ней вас ничего не устроило, то это ваши проблемы"… Это просто аферисты», – добавляет дончанка.

Иные жители Донецка также пишут, что сталкивались с этой фирмой, и рассказывают о своем опыте:

Денис: «За этот год я как минимум 4-5 раз читал про эту контору… Людям нужно читать контракт, что подписывают»;

Мария: «Они давно уже людей дурят… Такая же ситуация была»;

Оксана: Да обманутых множество;

Наташа: «Верно на все 100%, я в мае столкнулась с этими "г****нами". Заплатила 4 тыс. руб. (1,5 тыс. грн – ред.) для поиска квартиры, кидали отдаленные варианты или по моему району, но бабкин вариант (все эти варианты они кидают на почту в виде презентации). Деньги наотрез отказываются возвращать... В общем, это лохотрон еще тот».

Анна: «Тоже с ними столкнулись! Оплатили деньги – 4 тыс. руб. (1,5 тыс. грн – ред.), сказали, по нашему запросу есть 17 вариантов. В итоге скинули нам за 2 недели вариантов 7, и совсем не то, что нам нужно было! На 3-й неделе совсем о нас забыли, мы сами к ним звонили, интересовались. В ответ слышали – мы подыскиваем вам подходящие варианты, пока ничего нет»;

Наталья: «Столкнулась с ними, и не раз. По такому же принципу работают по Мира, 15. Звонишь по объявлениям, они не отвечают, потом через пару дней перезванивают, предлагают с ходу 10-15 вариантов, которых нет и в помине! Представляются разными именами: и девушки, и ребята работают. Предлагают записаться на прием, если вы услышите слова: "Мы работаем по другому принципу, наша ставка фиксированная", бросайте смело трубку! Развод. Я квартиру искала месяц! Риелторы тоже красавцы, фото выкидывают одно, по факту квартиры другие. Не делайте никакой предоплаты никому! Скажу сразу, из 10 квартир попадается одна реальная».

Дончане поднимают тему того, возможно ли вернуть деньги, а также отмечают, что агентство работает «под крышей» «МВД ДНР»:

Дарина: «Я думала, я одна такая... Жесть... Как наказать их?»;

Марина: «Тоже вляпалась. Теперь будем судиться»;

Денис: «К сожалению, он вам не поможет. Вы ничего не добьетесь»;

Евгений: «Смешно... Ибо эта власть – они же»;

Денис: «Не удивлюсь, если какой-то полковник МВД – владелец этой конторы»;

Лев: «Она под ними»;

Анастасия Х.: «Суд не поможет, у них очень хорошая "крыша", я вот тоже попалась, т.к. квартира нужна была в кратчайшие сроки, а они уж очень красиво пели. Итог: спустя 1,5 месяца нашла сама подходящий для себя вариант, в который заселилась в этот же день… И да, агентство носит название "Квартирное бюро в Донецке", если слышите это – бросайте трубку и в черный список, а в "Грин Плазе" – дыра, там вам запудрят мозг так, что вы забудете, как вас зовут».

Некоторые пользователи соцсетей полагают, что в том, что их обманули, вина самих дончан, которые ищут квартиры. «Люди, ауууу! Деньги платятся при заселении, кто не в курсе. Если вам предлагают заплатить раньше – развод чистой воды. Будьте умнее», – пишет Анастасия.

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