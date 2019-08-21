Пришла окольными путями: В Донецке в «миграционную службу» очередь занимают ночью

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на работу «миграционной службы»: чтобы попасть в кабинет для переоформления «документов», приходится стоять в огромных очередях – и не один день. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Жительница Донецка рассказывает, как она несколько дней ожидала своей очереди. «Куйбышевская миграционная служба (на ул. Матросова). Это просто ужас! Очередь неимоверная, 50 и более человек, пропускная способность – 1-2 человека в час максимум! Я меняла фамилию, т.к. вышла замуж и нужна была адресная справка. Пришла в 8:00, записали 36-й в очереди. На момент закрытия, на 18:00, приняли 14 человек», – рассказала дончанка.

На следующий день она приехала в 6:30 и была 25-й в очереди, целый день ждала, но не попала на прием. «Психанула, на следующий день вышла из дома в 3:00 ночи и пошла пешком (живу в районе ОЦКБ). Пришла окольными путями, чтоб не загребли в 3:45 ночи. И что вы думаете – я была не первая, а 6-я! Приняли меня только в 12:45. Это просто ужас, через что нужно пройти, чтобы взять справку! Неужели так сложно нормально все организовать?!», – поделилась возмущениями жительница Донецка.

Иные дончане пишут, что дела обстоят так не только в этом отделении «миграционной службы»:

Маша: «Мне кажется, так в каждой такой службе. В Кировской точно так же»;

Аня: «В Кировском еще круче: в 19:00 записалась на следующий день, а в итоге 19-я, и не прошла»;

Евгения: «Да уж, трэшовее, чем в Кировском, нет нигде»;

Диана: «Почему же, Куйбышевский район тоже отличился. Принимают от силы 6 человек до обеда и 6 человек после обеда»;

Иван: «Я там бывал, молодые расфуфыренные там, цены себе не сложат»;

Ольга: «Кировский район – это отдельная история. На днях записалась на электронную очередь на 11 февраля! При том что, в Ленинском районе очередь на октябрь»;

Наталья: «Ой, так это вы всего с 3-го раза попали. Я с ноября прошлого года катаюсь, чтобы подать документы на смену фамилии, так что у вас еще все не так плохо».

Также пользователи соцсетей отмечают, что подобное положение дел с очередями – и во многих иных «организациях», а также делятся мнениями о причинах такой ситуации:

Влад: «Если все организовать, как положено, некому будет давать взятки. Отсюда и очереди в миграционку, на КПП и т.д.»;

Дарья: «То вы еще имущество не оформляли»;

Илья: «Сами этого хотели, вот и не жалуйтесь теперь»;

Наталья: «Вот только не нужно все валить на референдум и т.д., до войны было все то же самое»;

Денис: «До войны нигде подобного не было. Никогда. То, что происходит сейчас, это называется "искусственный террор"»;

Володя: «Вспомнились былые времена с покупкой карточки "Феникса". А серьезно, это капец, товарищи»;

«Наши Детки»: «Такая же история была на днях со мной, нужно было к ортопеду попасть на ЯКХЗ, пришла в 5 утра и была не первая, так это в больнице такое, а еще мне сказали, что нет в городе вообще окулиста».

Некоторые пользователи соцсетей считают, что причина не в плохой организации работы, а в самих дончанах. «Неужели нельзя людям приходить, к примеру, за полчаса до открытия и занимать очередь? Тогда в 8:00 вы не будете 36-ми. И тогда очередь продавать никто не будет. И работников во взятках обвинять не нужно будет! Люди сами устраивают бардак и ажиотаж! Всю очередь, которая за полчаса до открытия, оставить, а остальных ранних птичек "в сад". Не все могут себе позволить приехать в 4:00. Люди, одумайтесь, сами себе проблемы делаете», – пишет Людмила.

Также люди сообщают о том, что теперь в «миграционке» работает охранник: