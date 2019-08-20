Матиос рассказал, в чем ГПУ обвиняет «министра иностранных дел» и «омбудсмена» «ДНР»

Главе «МИД ДНР», «уполномоченному по правам человека ДНР», а также главе и члену «организации» «Справедливая защита» Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении по факту создания террористической организации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга относительно подозрений лицам, причастным к созданию «ЛНР» и «ДНР».

По его словам, объявлено подозрение «членам террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые создали незаконные организации». Матиос уточнил, что была создана «комиссия», собирающая «доказательства военных преступлений» украинских властей на неподконтрольном Донбассе, а также «организация» «Справедливая защита».

«Эти "организации", которые созданы на территориях террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", осуществляют свою противоправную деятельность касательно якобы фиксации и расследования касательно "преступлений"… которые якобы совершались или совершаются украинскими военными или государством Украина», – рассказал главный военный прокурор.

В частности, представители этих «организаций» запугивали местное население и организовали сбор заявлений от людей в «Л-ДНР» о гибели их родственников, получения ими телесных повреждений якобы вследствие действий украинских военных.

В дальнейшем, по словам Матиоса, собранные под угрозами заявления жителей неподконтрольных украинским властям территорий, «под руководством Следственного комитета РФ, были переданы этими организациями в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека».

«Следствием установлено, что от имени, подчеркиваю, от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовлено и направлено уже 1539 исков в МУС», – сообщил главный военный прокурор.

Матиос рассказал, что допрошенные украинскими правоохранителями жители неподконтрольных территорий, которые в силу жизненных обстоятельств пересекают линию разграничения, дали показания, что никаких заявлений не писали и не обращались в международные институции, а факты, изложенные от их имени, им неизвестны.

В этой связи сегодня объявлено подозрение «министру иностранных дел ДНР» Наталье Никоноровой, «омбудсмену ДНР» Дарье Морозовой, а также главе и члену «Справедливой защиты», которые подозреваются в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 258 УК Украины (создание террористической организации).