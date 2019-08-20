К 1 сентября не успеют: В школах Славянска дети будут питаться по рецептам победителя шоу «Мастер-Шеф»

В школах Славянска (Донецкая обл.) с в новом учебном году изменят принцип питания детей – будет внедрено новое меню по рецептурному сборнику известного кулинара Евгения Клопотенко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, во время пресс-конференции рассказал городской голова Вадим Лях.

«Хочется поменять питание, чтобы оно шло в ногу со временем, рецептурные карточки давно не меняются. На сегодняшний день в нашей стране уже есть опыт внедрения новых форм, основанных на тех же продуктах. На сайте городского совета разместим видео с тех школ, которые уже перешли на новую систему. Например, в Борисполе и Киеве. Чтобы можно было ознакомится более подробно, что это за системы и с чем "ее едят"», – сказал мэр Славянска.

Процесс внедрения новой системы питания будет идти при сопровождении специалистов и администраторов Евгения Клопотенко. «Они это делают бесплатно, у них на это есть гранты. Они заинтересованы, чтобы все прошло гладко и все были довольны. Мы же не для реформы это делаем, а хотим, чтобы и ученикам понравилось, и родители были довольны. Чтобы в плане питания что-то поменялось в лучшую сторону», – дополнил Лях.

Сейчас в Славянске отбирают 5-6 школ, в которых будут пытаться внедрять эту систему. «Рецептурный сборник, технологические карты прошли все уровни согласования. Суть нового питания заключается в том, что оно, во-первых, должно быть вкусным и здоровым, во-вторых, оно должно несущественно отличаться по цене от того, что мы имеем сейчас», – рассказал в свою очередь заместитель городского головы Юрий Подлесный.

При выборе школ учитывается наличие качественного технологического оборудования и желание самих коллективов школ. Внедрение новой системы питания будет проходить в несколько этапов – для работников школьных столовых проведут целый цикл обучающих мероприятий.

«На 1 сентября мы еще не внедрим новую систему питания. Ведь суть проекта е в том, чтобы взять, и сразу начать готовить какие-то другие блюда. Это было бы малоэффективно. Программа заключается, во-первых, в информационной кампании и во-вторых, в изменении меню в школьных столовых. Информационную кампанию начинаем с 1 сентября: получаем видеоуроки для поваров, рецептурные сборники и другую организационную и методическую помощь. График реализации проекта скользящий. Месяц-два и начинается внедрение новых блюд, и дальше – по нарастающей. Одноразового, чтобы, например, сегодня с утра пришел, а меню совершенно новое, – не будет», – говорит Подлесный.

В Донецкой области 1 июня этого года Евгений Клопотенко уже презентовал новое меню для школьных столовых в Константиновке. «Но в Константиновке есть организационные препятствия. Там система школьного питания совершенно другая. У нас для того, чтобы максимально удешевить питание для родителей, содержание школьных столовых лежит на отделе образования. Наши школьные столовые находятся в нашем же распоряжении. И наши же повара там готовят. А в Константиновке школам поставляет услуги комбинат школьного питания. То есть для того, чтобы им перейти на новую систему питания, там нужно переиграть все тендеры. Вот это для них большая заморочка. Администратор Евгения Клопотенко тогда сразу сказал, что они с тендерами стараются не связываться. Когда я им объяснил, какая у нас система – он очень обрадовался», – рассказал заммэра.

Вадим Лях добавил, что в школах Славянска сохранили систему, которая была и раньше. «Да, это более накладно. Около 2,5 млн грн берет только на себя городской бюджет на оплату поварам по школам», – уточнил он.

Напомним, что рецептуру Клопотенко также планируют применять в школах Краматорска.

Для справки: Шеф-повар, кулинарный эксперт, победитель пятого сезона «Мастер-Шеф» и телеведущий Евгений Клопотенко презентовал новое меню для школьных столовых. Сборник из 110 «продвинутых» блюд, по мнению Клопотенко, должен заменить рецептурники 1957 года, по которым до сих пор готовят еду для школьников.