В Украине заработал телефон психологической поддержки ветеранов войны

В Украине заработала телефонная линия поддержки по вопросам предотвращения суицидов и профилактики психологического здоровья для ветеранов боевых действий на Донбассе – Lifeline Ukraine. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, в ходе брифинга в Киеве рассказала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, проект является негосударственным. В частности, его поддерживает правительство Великобритании. За основу взяли аналогичный проект, который работает в Австралии.

«За 5,5 лет мы должны признаться, что мы все получили психологическую травму, и это нормально», – сказала Супрун.

«Вопрос психологического здоровья – это очень интимная вещь. Я понимала, что, вероятно, многие люди не будут доверять государственной программе горячей линии, потому что не будут знать, кто там сидит по ту сторону, а вместо этого лучше было бы создать неправительственную организацию, которая будет этим заниматься. А наша государственная ответственность как Министерства здравоохранения – создать сеть психологов, психиатров, соцработников и других, которые смогут помочь человеку, который звонит», – пояснила министр.

Она сообщила, что таких специалистов, в частности, готовят в Центре психологического здоровья при МОЗ Украины.

Как сообщил основатель Lifeline Ukraine Пол Найлен, в будущем линию психологической поддержки планируют расширить на оказание помощи, не только ветеранам войны, а и для всех слоев населения.

В свою очередь заместитель главы Миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи отметила, что, возвращаясь с войны, участники боевых действий рассчитывают на поддержку общества.

«Мы понимаем, насколько это важно, чтобы людей слушали в нужное для них время. Завершая военную службу, некоторые переживают травматическое время. Lifeline будет первым звеном в оказании помощи в адаптации этих людей. Она будет предоставлять психологическую, ментальную помощь. Я надеюсь, что оказание такой помощи будет более профессиональнее с обучением экспертов, которые будут оказывать такую помощь», – сказала она.

Позвонить на линию психологической поддержки можно по номеру 7333.