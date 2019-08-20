Военный прокурор рассказал, кто в «Л-ДНР» создает фальсифицированные материалы о ВСУ

«Организаций», которые якобы защищают права человека на неподконтрольных украинским властям частях территорий Донецкой и Луганской областей, сформировано более 7-ми. Генеральная прокуратура ведет в отношении них процессуальные действия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга относительно подозрений лицам, причастным к созданию «ЛНР» и «ДНР».

По словам Матиоса, Генпрокуратуре было сложно документировать, собирать доказательства, чтобы объявить подозрение о совершении преступлений главе «МИД ДНР», «уполномоченному по правам человека ДНР», а также участникам незаконных «организаций» на неподконтрольной украинским властям части Донетчины. Однако это было сделано.

«И эта работа будет продолжаться. Могу анонсировать, что таких фейковых общественных "организаций" и "организаций", которые якобы защищают права человека на [неподконтрольных] территориях Донецкой и Луганской областей, сформировано более 7-ми», – сообщил главный военный прокурор.

«Они и являются одними из основных поставщиков дезинформации, фальсифицированных материалов и т. д. для международных институций, создавая впечатление об Украине и украинских военных как про людей, которые якобы совершают преступления против мирного населения», – добавил он.

Как рассказал Матиос, каждый факт, который озвучивается в таких «заявлениях», регистрируется украинской стороной в уголовных производствах. Генпрокуратура не может проводить следственные действия на неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины, однако каждый факт максимально отрабатывается процессуальным путем, а потом по ним принимаются соответствующие процессуальные решения.

Также он сообщил, что объявление подозрений «министрам ДНР», участникам и руководителям «организаций» на неподконтрольных частях Донбасса дают возможность опровергать и отправлять процессуальные украинские документы в международные институции, в Международный уголовный суд.

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