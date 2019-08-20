В Украине изучат проблемы женщин-ветеранов боевых действий на Донбассе

В Украине более 12 тыс. женщин являются ветеранами боевых действий на Донбассе, но их проблемы изучены недостаточно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, в ходе брифинга в Киеве заявил президент фонда «Восточная Европа» Виктор Лях.

«Мы поняли, что очень мало в Украине исследований проблем и нужд женщин-ветеранов. У нас 12 тыс. женщин-ветеранов. К сожалению, их проблемы и потребности остаются неизученными. Мы хотим исследовать это, и на базе результатов этого исследования спланировать определенные услуги для женщин-ветеранов», – сказал он.

По его словам, проблема возвращения ветеранов в семью также является очень сложной. «Наверное, кроме самих ветеранов, нужно работать и с семьей», – отметил Лях.

Он сообщил, что его организация, изучив проблемы ветеранов боевых действий в вопросе трудоустройства, пришла к выводу, что многие курсы повышения квалификации являются неэффективными. «Во-первых, там не существует существенной психологической помощи в процессе приобретения профессиональных навыков. И весь комплекс оказания услуг в сфере психологического здоровья говорит о том, что эти услуги и консультативные линии должны быть очень хорошо связаны. Должна быть система переадресации клиента на другие услуги – социальные, образовательные, профессиональные и другие», – рассказал Лях.

В этой связи эксперт считает, что национальная телефонная линия по предотвращению суицидов и профилактике психического здоровья Lifeline Ukraine, которая заработала в Украине, необходима, и ее нужно интегрировать в другие услуги, оказываемыми ветеранам боевых действий на Донбассе.

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