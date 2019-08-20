Все нарушения прав человека на Донбассе будут расследованы

Все, кто причастен к нарушению прав человека и международного законодательства, как на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, так и подконтрольной, должны понести наказание. Как передает корреспондент «Донецких новостей», так считает председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, которая прияла участие сегодня, 20 августа, в брифинге главного военного прокурора Анатолия Матиоса относительно подозрений лицам, причастным к созданию «ЛНР» и «ДНР».

«Для нас эта тема является очень важной – именно тема нарушения законодательства, международного законодательства по правам человека, нарушение положений международного гуманитарного права и привлечение к ответственности преступников и всех, кто должен отвечать за нарушения с любой стороны. Я могу сказать, что только недавно была назначена председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека, но миссия работает в Украине с 2014 года, и ключевым заданием мандата является именно нарушение международного законодательства. Для нас очень важно, чтобы все стороны и все преступники понесли ответственность за совершенные преступления. И то, что представители военной прокуратуры занимаются этим вопросом и привлечены к этом вопросу, это очень хорошо», – отметила Богнер.

Генеральный прокурор Анатолий Матиос также отметил важность помощи Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в деле расследования преступлений особенно на неподконтрольной украинской власти территории Украины. «Работа и с предыдущей главой мисии Фионой Фрейзер, и новоназначенной Матильдой Богнер дает нам надежду и веру в верховенство права в отношении тех событий и преступлений, которые мы продолжим фиксировать, несмотря на политические перипетии и особенно невозможность проведения следственных действий за линией разграничения на оккупированных территориях. Мы все равно это будем делать, и помощь мониторинговой миссии дает нам максимальное содействие для этого. Мы имеем очень много рабочих вопросов и некоторых юридических разногласий по украинскому и европейскому законодательствам, но мы придем к общим выводам и все, кто был причастен к слезам и крови, преступлениям против украинских граждан, как на неподконтрольной территории, так и подконтрольной украинской власти, все будет расследовано и неизбежность наказания неотвратима», – сказал Матиос.

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