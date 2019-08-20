Ходаковский рассказал о первых боях НВФ «Восток»

Численность незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток» в 2014 году составляла около четырех тысяч человек. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский в соцсетях.

Он также рассказал, где проходила линия фронта и сколько за полтора месяца первых боев на Донбассе в 2014 году было убито членов НВФ. «... только за первых полтора месяца боев мы потеряли больше двухсот человек – батальон. Это больше, чем некоторые имели личного состава вообще. Я знаю, что после последних операций линия фронта, которую удерживал "Восток", составила более пятидесяти километров от Пантелеймоновки под Горловкой до Трудовских на противоположной окраине Донецка, вобрав в себя харьковское и днепропетровское направления. Я знаю, что на момент интеграции численность бригады "Восток" составляла около четырех тысяч человек», – рассказал Ходаковский.

Напомним, что Ходаковский, который вернулся во временно неподконтрольный украинской власти Донецк, рассказал, что город растерял «признаки цивилизованности» и в городе произошел «откат назад».



