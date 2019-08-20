Пересечение линии разграничения на Донбассе: Причины, длительность, факторы беспокойства (Инфографика)

На Донбассе количество пересечений через линию разграничения выросло на 107 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом (июль 2018 года), количество пересечений выросло на 3 тыс. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии соприкосновения через КПВВ»* за июль 2019 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Согласно отчету, 61% респондентов был старше 60 лет. Большинство респондентов составили женщины – 63%. «Наблюдались незначительные изменения демографического профиля респондентов по сравнению с июнем. Доля респондентов младшего возраста выросла на 8% в связи с сезоном отпусков (отдых был одним из трех наиболее распространенных причин пересечения среди респондентов в возрасте 18-34 лет в июле)», – говорится в отчете.

Также отмечается, что 29% респондентов в возрасте 18-34 (97% из них – жители временно неподконтрольной украинской власти территории) путешествовали через линию разграничения с рекреационными целями.

По данным правозащитников, самой главной причиной пересечения линии разграничения у жителей подконтрольной территории является посещение родственников, а у жителей временно неподконтрольной украинской власти территории – проблемы с пенсией/социальными выплатами:

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Что касается факторов беспокойства и длительности пересечения, то правозащитники представили инфографику:

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Напомним, в течение июля линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 290 тыс. 800 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 947 тыс. 500 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 343 тыс. 300 человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 45 визитов на 5 КПВВ в июле 2019 года. Были опрошены 2 409 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.

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