«Горячая линия» Lifeline Ukraine для поддержки ветеранов АТО/ООС будет работать круглосуточно

Первая всеукраинская «горячая линия» для предупреждения самоубийств и поддержки психического здоровья ветернов боевых действий на Донбассе – «Lifeline Ukraine» будет действовать круглосуточно семь дней в неделю. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, в ходе брифинга в Киеве сообщил засновник «Lifeline Ukraine» Пол Найленд.

В частности, он рассказал, что «горячая линия» будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. И в перспективе «Lifeline Ukraine» не остановится только на помощи ветеранам. «В будущем Lifeline Ukraine не остановится только на помощи ветеранам. Предоставление психологической помощи как задания Министерства охраны здоровья не ограничивается только категорией ветеранов, и в будущем мы сможем предоставлять помощь всем категориям населения Украины», – сказал Найленд.

Ранее сообщалось, что в Украине заработала телефонная линия поддержки по вопросам предотвращения суицидов и профилактики психологического здоровья для ветеранов боевых действий на Донбассе – Lifeline Ukraine. Позвонить на линию психологической поддержки можно по номеру 7333.