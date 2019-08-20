25 вопросов: О чем будут спрашивать во время переписи населения в «ДНР»

В «ДНР» утверждена форма переписного листа, которая будет использоваться в ходе переписи населения 2019 года. Об этом сообщает со ссылкой на «минэкономразвития ДНР» сегодня, 20 августа, пишут местные интернет-ресурсы.

Переписной лист содержит 25 вопросов, которые объединены в следующие разделы:

пол;

дата рождения;

место рождения;

состояние в браке;

гражданство;

национальная принадлежность; образование и обучение; владение языками; источники средств к существованию; занятость и безработица; миграция; для женщин о числе рожденных детей и дате рождения первого ребенка.

Сообщается, что прежде чем перейти к этим вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает по данному адресу или на момент учета населения с 0 часов 1 октября 2019 года, отмечая, кем он (она) приходится тому, кто записан первым. Вместе с тем, вопрос о состоянии в браке подразумевает не только юридическое состояние, но и фактическое. Также здесь разделены понятия «разведен официально» и «разошелся» для получения информации о числе фактически распавшихся браков и официально расторгнутых.

Вопрос о национальности респондента предполагает ответ по самоопределению опрашиваемого. Предусмотрен и вариант – «отказ от ответа».

В раздел «образование и обучение», помимо уровней полученного образования, включены варианты ответа о ступенях высшего образования, как бакалавр и магистр. Также введен вопрос о наличии ученой степени для лиц с высшим и послевузовским образованием. Те, кто не имеет никакого образования, ответят на вопрос: «Умеете ли вы читать и писать?».

В блоке «владение языками» опрашиваемый ответит на вопрос о владении русским языком, иными языками. Предусмотрена отметка о владении языком жестов.

Кроме того, переписной лист содержит блок вопросов об источниках средств к существованию. Это может быть трудовая деятельность, включая работу по совместительству, личное подсобное хозяйство, пенсии, стипендия, пособия, сбережения, дивиденды, проценты, сдача внаем или в аренду имущества, доход от патентов и авторских прав, иждивение, алименты, иной источник. Все источники необходимо указать, но нужно также отметить тот, который считается основным.

В разделе «Занятость и безработица» спросят о наличии работы за неделю до переписи, в частности – с 24 по 30 сентября 2019 года. У тех, кто работает, уточняют: являются они наемными работниками или хозяевами собственного дела; у последних поинтересуются, привлекают ли они наемных работников. Также для трудоустроенных предполагается вопрос о наличии в этот период второй работы. Безработные, которые искали работу в течение последнего месяца, ответят на вопрос, смогли бы они приступить к ней в ближайшие две недели, если бы появилось подходящее предложение. Тем, кто не искал работу в течение последнего месяца необходимо указать по каким причинам. Кроме того, переписчик поинтересуется, как далеко находится работа – в том ли населенном пункте, где проживает опрашиваемый. В противном случае – необходимо указать наименование города/района/области/ иностранного государства, где опрашиваемый трудоустроен.

В разделе «Миграция» респонденту необходимо ответить на вопрос: «С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте?», «Где вы проживали в октябре 2018 года?».

Последний блок вопросов относится только к женщинам в возрасте 15 лет и старше – о числе детей и о дате рождения первого ребенка. Эти данные важны для прогнозирования численности населения, определения тенденций в демографической сфере.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» стартовало обучение людей, которые будут опрашивать жителей неподконтрольной украинским властям части Донетчины и заполнять анкеты для переписи населения.

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