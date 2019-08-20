Сэкономить время: В Покровске отследить городской транспорт можно онлайн (Видео)

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) за городским транспортом можно следить через смартфон или интернет. Для этого автобусы и маршрутки оборудуют специальными приборами.

Покровчанка Ольга из тех, кто не любит ждать, а особенно автобус. «Иногда нервирует, особенно, когда спешишь нервирует», – говорит она.

Но теперь горожане смогут сэкономить время и приходить на остановку как раз перед тем, когда приедет транспорт, потому что маршрутку реально отследить. Нужно только иметь гаджет. «Можно зайти на сайт Покровского городского совета, там есть ссылка на веб-приложение, которое называется "Дозор-сити". Мобильное приложение можно загрузить через "Плей Маркет" или "AppStorе"», – сообщила начальник отдела транспорта Покровского горсовета Юлия Остапчук.

Благодаря спутниковой навигации, онлайн можно посмотреть номер маршрута, местонахождение и график курсирования. Ею оборудуют автобусы местные перевозчики. «GPS-трекер ставится под панелью приборов, практически не занимает места, в установке очень удобно все. Стоимость одного трекера ориентировочно около двух тыс. грн», – рассказал инженер по безопасности движения частной фирмы по оказанию транспортных услуг Виталий Витязь.

Это нововведение действует уже несколько недель, но некоторые пассажиры об этом даже не слышали. «Впервые слышу. Загрузил бы, конечно», – сказал мужчина.

«Ничего не слышала об этом», – добавила женщина.

Покровчанка Анастасия планирует загрузить приложение, чтобы не опаздывать на маршрутку. «Можно, не выходя из дома, смотреть, когда приедет маршрутка твоя и не тратить время, стоя на остановках, если, к примеру, очень плохая погода», – считает она.

А вот пожилым пассажирам до онлайн-наблюдения дела нет, потому что привыкли ждать транспорт на остановке. «Ну, это для тех, кто часто пользуется телефоном, а для пожилых людей это не очень комфортно», – сказала пассажир Жанна.

А вскоре в Покровске появятся электронные билеты. Рассчитываться за проезд в маршрутках можно будет через специальные терминалы.

Источник: ТК «Донбасс»