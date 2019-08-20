В Донецкой области начался грибной сезон (Видео)

В Донецкой области начался сезон грибов. После обильных дождей в лесах есть что собрать. Разновидностей грибов аж 3 тысячи, но только часть из них – съедобные.

Местная жительница Анна продает свой лесной урожай на дороге в направлении поселка Щурово (Лиманский р-н). Чтобы успеть собрать свежие грибы, женщина выходит на «тихую охоту» в 5 часов утра. По ее словам, в этом году грибной сезон начался в начале августа. «Только что дождь прошел и грибы начались. Белый и также подосиновички. Сейчас мало, но было и много. Было много, как дождик прошел», – сказала она.

Жительница Славянска Рита собирает грибы с детства, поэтому знает, как отличить съедобные от ядовитых. «Полностью гриб плохой и ножка, и пластинка. Вот это поганка. Вот эти хорошие – сыроежка есть, масленок есть, тут где-то у меня есть подосиновичек. Вот такая вот сыроежка – это съедобные. А это поганка», – объясняет она.

Кто в грибах не разбирается, тот покупает у торговцев. «Беленькие 80 грн. Подосиновик хороший – 50 грн», – показывает товар продавец.

Любовь торгует грибами более 10 лет. В лесах Щурово собирает лисички, опята, сморчок, польский гриб. Женщина говорит, что урожай консервирует в автоклаве. Домохозяйкам советует проводить длительную стерилизацию – не менее 40 минут. Но если в банке попадется хотя бы один несъедобный гриб, остальными тоже можно отравиться. «Уже тогда можно выкидывать всю партию из-за одного грибочка. Все. Кастрюли мыть тщательно и стерилизовать, и это очень плохо. Собирайте то, что знаете», – говорит она.

Вблизи трасс и заводов собирать грибы не советуют. Потому что они могут вобрать в себя соли тяжелых металлов и радиоактивные компоненты. А еще такую лесную пищу лучше не употреблять пожилым людям и детям до 10 лет.

Источник: ТК «Донбасс»

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