Успеть до 1 сентября: Есть ли очереди в прививочные кабинеты Мариуполя (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) в одном из лечебных учреждений за день вакцинируют порядка 50-60 детей. В Минздраве напомнили, что детей, не прошедших вакцинацию, не допустят на занятия из-за вспышки заболеваемости корью. Сначала – прививки, потом – в детсад или школу.

Так, в очереди у прививочного кабинета и малыши, и школьники. Дочке мариупольчанки Марины только что сделали прививки. «Я считаю, что прививки надо делать обязательно. Потому что сейчас разные инфекционные заболевания идут. Так что мы их делаем постоянно. Это первый ребенок, который не хотел выходить из прививочного кабинета», – сказала мать первоклассницы.

Пот словам медиков, закон, запрещающий ходить в учебное заведение без прививок, работает с 2000 года, однако его не всегда соблюдали. «До недавнего времени в школы однозначно брали непривитых, потому что это нарушение права ребенка на образование, если мы не дадим ему пойти в школу по медицинским показаниям. Сейчас, учитывая вспышку кори, Министерство образования предложило родителям непривитых детей другие формы образования», – сообщила заместитель главного врача по охране материнства и детства Галина Беленькая.

Однако, мнения родителей по вакцинации различаются. Одни бесспорно «за». «Все вакцинируем, все, что нужно, делаем. Положительно очень отношусь, потому что забочусь о здоровье своего ребенка. Чтобы ребенок не заболел более серьезной болезнью. Потому что, например, если я не сделаю от столбняка, то не дай бог. Она сейчас вот ходит, полтора года. Ударится, не дай бог, что-то будет», – говорит молодая мать Юлия.

А другие сомневаются. «Прививка – это личное дело каждого. Потому что прививка может показать противопоказания. Тем более, у нас такие врачи, что я бы у нас не рискнул делать прививку», – считает мариупольчанин Виталий.

В департаменте образования подчеркивают, что прививки обязательны. Однако, есть исключения. «Единственный вопрос, если у детей нарушение какое-то в календаре прививок, и до 1 сентября детям не успели сделать прививку, если в справке будет прописано число, когда будет вакцинирован ребенок, то его зачисляют в 1 класс», – объяснила специалист департамента образования Мариупольского горсовета Валентина Зарагулова.

Если же ребенку противопоказана вакцина, то должно быть заключение медицинской комиссии. В таком случае посещение учебного заведения возможно.

Напомним, Украина закупает вакцины от 10 инфекционных болезней, внесенные в Национальный календарь прививок, в 6 странах мира. Качество всех вакцин, которые закупаются за государственный счет, подтверждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Управлением продовольствия и медикаментов (FDA США). Страна происхождения вакцины не влияет на ее качество и эффективность.

Источник: ТК «Донбасс»

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