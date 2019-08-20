На неподконтрольной Донетчине в новом учебном году будут обучаться 147 тысяч школьников

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области 147 тыс. школьников начнут новый учебный год 2 сентября. Об этом рассказали в «министерстве образования и науки ДНР», пишут сегодня, 20 августа, местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что школьников в 2019-2020 учебном году на 4 тыс. больше, чем в период 2018-2019 годов. «Праздник Первого звонка в общеобразовательных организациях ДНР состоится 2 сентября. По предварительной информации управлений (отделов) образования администраций городов (районов) ДНР, первый звонок прозвенит для 147 тысяч обучающихся, что на 4 тысячи человек больше, чем в 2018-2019 учебном году», – говорится в сообщении.

Также известно, что более 15,1 тысячи первоклассников впервые сядут за школьные парты в новом учебном году.

Кроме того, общее количество детей в дошкольных образовательных учреждениях на текущий момент составляет 52 978 человек.