Почему «ЛНР» затягивает начало ремонта моста в Станице Луганской, – мнение

Участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» продолжают затягивать начало ремонтных работ на мосту вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

«На той территории, на правой стороне Северского Донца, живут украинцы. Это наши земляки. Много [в "ЛНР"] есть людей, которые заинтересованы в том, чтобы у наших граждан было много препятствий. Чем больше у них будет препятствий, тем больше "та" территория "имеет право" на свое существование. Вероятно, в этом причина. Я другого объяснения не вижу», – сказал он.

«Начиная с 7 августа, мы каждый день выводим технику – кран, машину. Мы готовы демонтировать фортификационные сооружения, но мы ждем адекватной реакции и с "той" стороны. Проводились работы по разминированию. Та территория, которая была обозначена за нами, уже разминирована. Мы готовы в этом направлении, а "та" сторона не заканчивает, не спешит», – рассказал Комарницкий.

По словам губернатора Луганщины, несмотря на это, украинская сторона уже сделала первые шаги в демонтаже фортификационных сооружений, чтобы показать не просто намерения, а действия. «Были выведены две бригады, которые были готовы демонтировать, техника. Подогнали еще и тракторы. Не демонстрация, а практическая направленность. Но, к сожалению, снова не вышло», – отметил глава Луганской ОВГА.

«Но мы будем и завтра готовы, и послезавтра. Я просто верю – настанет то время, когда мы начнем эту работу», – добавил Комарницкий.

Напомним, 20 августа украинская сторона вынуждена была прекратить демонтаж фортификационных сооружений в районе КПВВ «Станица Луганская». НВФ «ЛНР» синхронно не начали демонтаж.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона СЦКК сообщала о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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