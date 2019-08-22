Выступит ли Израиль посредником в переговорах по Донбассу, – мнение

Израиль не будет вмешиваться в переговоры Украины и России об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Вячеслав Лихачев, комментируя первый за 20 лет визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину.

По его словам, накануне визита в Киев журналисты поинтересовались у Нетаньяху, выступит ли он посредником в переговорах Украины и России по Донбассу. «Впервые он дал большое интервью русскоязычному израильскому изданию. Это показывает важность русскоязычных избирателей в Израиле для Биньямина Нетаньяху именно сейчас. Там был ответ на вопрос, готов ли он быть посредником. И ответ был очень осторожным: что ему это предлагалось, потому что он в неплохих отношениях с Путиным, и он этого не исключает», – говорит политолог.

Однако во время своего визита в Украину премьер-министр Израиля даже не намекал на функцию посредника.

«Россия очень интересна Израилю, потому что она серьезно присутствует на границах Израиля в Сирии. Биньямин Нетаньяху общается с российским президентом не только более интенсивнее, чем с украинским, а и более интенсивнее, чем с любым другим… Это связано с тем, что для Израиля очень важен вопрос безопасности – присутствие с одной стороны российских военных в Сирии, а с другой – проиранских прокси-террористических организаций», – отмечает Лихачев.

«Израиль должен противостоять террористическим организациям в Сирии, но не пересекаться с российскими военными. Эта ситуация нуждается в очень осторожных договоренностях и координации действий. Вопросами безопасности обусловлена интенсивность контакта Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным. Понятно, что в этом контексте как-то обижать Путина в каких-то символичных, важных для Путина вопросах Биньямин Нетаньяху не будет», – резюмировал политолог.

Как сообщалось ранее, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль поддерживает территориальную целостность Украины и разбирается в вопросах войны и безопасности лучше других.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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