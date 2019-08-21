На Донетчине переселенцы рассказали ООН о своих жилищных проблемах

На Донетчине многие переселенцы живут в плохих жилищных условиях и сталкиваются с другими проблемами в вопросе жилья. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«В Песках жители жаловались, что не могут получить документы, подтверждающие ущерб, нанесенный их домам в результате конфликта. Они хотели, чтобы такая документация позволила им просить помощи или компенсации. Они обращались в различные органы власти, в том числе к главе районной администрации Ясиноватского района. Им сказали, что архитекторы не могут посетить населенный пункт, потому что это слишком опасно. Следовательно, они не могут получить никаких документов. Им известно, что такая документация выдавалась в других населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии разграничения», – говорится в отчете ООН.

Во время дискуссий, проведенных в Святогорске с переселенцами в месте компактного проживания, было много жалоб на плохие жилищные условия. «В Святогорске жители сказали, что горячая вода бывает нечасто, а в комнатах холодно. Они жаловались на напряженность в отношениях с администрацией и говорили, что сталкивались с угрозами выселения», – сообщают правозащитники.

В Курахово ВПЛ, живущие в месте компактного проживания сказали, что условия были «неадекватными». «Старые полы, плохая изоляция и санитарные условия, а также недостаточное отопление зимой негативно влияют на жильцов. Плохие гигиенические условия были еще одним источником жалоб, поскольку в здании функционирует только одна ванная комната», – сказано в отчете.

В Мариуполе некоторые переселенцы сообщили, что они не участвуют в местных программах социального жилья, потому что не уверены, будет ли полученное жилье соответствовать их ожиданиям в том плане, что в квартирах разные условия, и не все они с базовой мебелью. При этом, согласно условиям программы социального жилья, в Мариуполе, заявитель сможет узнать о местонахождении квартиры и ее состояние только после отбора для участия в программе.

Кроме того, переселенцы отметили различия между программами социального жилья в Мариуполе и Покровске. «Город Мариуполь не рассматривает низкий доход семьи как решающий фактор для выбора бенефициаров или установления условий аренды с бенефициарами. В Покровске местные власти в принятии своего решения опираются на доходы семьи. Если доход семьи увеличивается после года проживания в социальном жилье, семья может быть исключена из программы. Эти положения демотивируют семьи ВПЛ искать официальную работу», – информируют в ООН.

Переселенцы также жаловались правозащитникам на необходимость оплачивать коммунальные услуги за жилье, расположенное на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Люди рассказали, что, если там накапливать долги за коммунальные услуги, то местные «суды» могут разрешить конфисковать жилье.

«ВПЛ на юге Донецкой области заявили, что могли бы решить свои жилищные проблемы на подконтрольной Украине территории, если продали бы свою собственность на неподконтрольной Украине территории. Однако в настоящее время это невозможно по двум причинам. Во-первых, оформление документов является обременительным, так как необходимо заключить договор купли-продажи на подконтрольной Украине территории у нотариуса. Во-вторых, цены на недвижимость на неподконтрольной Украине территории очень низкие, поэтому сумма будет недостаточной для покупки недвижимости на подконтрольной Украине территории», – сообщают в ООН.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя в безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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