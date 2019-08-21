Отключены и жилые дома, и больницы: Лисичанск третьи сутки без воды (Фото)

В Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье третьи сутки без централизованного водоснабжения. Энергетики «Луганского энергетического объединения» («ЛЭО») обесточили объекты водоканала из-за долга в 142 млн грн. Сейчас питьевую и техническую воду горожанам развозят спасатели. Без воды не только жилые дома, но и социальные объекты.

Жительница Лисичанска Анна Савчук – мать-одиночка. У нее маленький ребенок и нет возможности съездить на криницу или на озеро, как это делают некоторые горожане, чтобы запастись водой. «На второй день запас воды закончился. У меня маленький ребенок, постоянно приходится менять вещи, он вымазывается. Лето. Он играет в песке, потеет. Раза 3-4 в день как минимум нужно переодевать. Плюс готовка. Мы за воду платим регулярно, я могу показать платежки – 27 грн стоит куб», – говорит Анна.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В Детскую областную клиническую больницу воду подвозят спасатели. В день – 15 тонн, из которых 5 тонн питьевой и 10 тонн технической.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам заведующей медучреждения Светланы Ошеко, чтобы в Детскую областную больницу привезли воду, пришлось с утра обращаться в исполком. «Сейчас в больнице лежат 265 детей, лежат 152 мамы. Каждому нужно в туалет, каждому нужно три раза в день покушать, в палате дважды сделать уборку. Душ вообще отпадает, потому что мы не можем позволить расход этой воды. Сегодня (20 августа – прим. ред.) 8 операций. Это при отсутствии проточной нормальной воды, когда должен хирург себя обработать и идти на операцию. Это проблема, потому что у меня вся вода работает на операционную. Это экстренные больные, 5 хирургий», – рассказала она.

«Больше всего обижает то, что у больницы нет долгов. Это проблема, которая нас не должна касаться. Тем более – детская больница», – добавила Ошеко.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Жители Лисичанска, к которым еще не доехали спасатели, набирают воду в кринице на окраине города. До центра Лисичанска отсюда 5 км. На одну поездку на машине люди тратят около 100 грн. «Многоэтажки все без воды стоят. Кто-то должен за это ответить», – говорит житель Лисичанска Владимир.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Секретарь Лисичанского городского совета Александр Савченко пояснил, что у заммэра Андрея Якимчука, директора коммунального предприятия «Лисичанскводоканал» Александра Батукова, руководства «Луганского энергетического объединения» и «Энера Восток» относительно ситуации с водоснабжением есть «понимание». «Но нужно решать проблему оплаты долгов Лисичанского водоканала перед поставщиками. По этому поводу на 21 августа на 15:00 назначена сессия Лисичанского городского совета», – заявил Савченко.

Переговоры об урегулировании ситуации прокомментировала пресс-секретарь «ЛЭО» Юлия Рыбалко: «Они были, но без предложений, без денег. Ничего не предложили. Они разговаривали с генеральным директором. О чем именно шла речь, я не скажу, поскольку не присутствовала там. Только известно, что они ничего не предлагали, никаких денег. Они пытались договориться, но не смогли».

Секретарь Лисичанского городского совета Александр Савченко утверждает, что крупнейшими должниками перед энергетиками является ПАО «Лисичанскуголь» и жители города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: